Мурат Искаков возглавит «Акрон» на переходные матчи за право остаться в РПЛ

Исполняющим обязанности главного тренера тольяттинского футбольного клуба «Акрон» на переходные матчи за право остаться в высшем дивизионе чемпионата России будет Мурат Искаков. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Вечером 17 мая в отставку с поста главного тренера тольяттинцев был отправлен Заур Тедеев. В заключительном туре РПЛ команда проиграла самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:4.

По итогам сезона «Акрон» занял 13-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В переходных встречах его соперником станет волгоградский «Ротор». В релизе отмечается, что «все тренеры, входившие в тренерский штаб Заура Тедеева, продолжат работу с командой».

53-летний Искаков в 2019 году был главным тренером «Тамбова» и курского «Авангарда». В разные годы он входил в штабы московского «Локомотива», махачкалинского «Анжи», краснодарской «Кубани», сборной Казахстана, «Тамбова», «Сочи», московского ЦСКА. В «Акроне» он вместе с Тедеевым работал с 2024 года; за это время команда вышла в РПЛ, а по итогам прошлого первенства сохранила место в элите.

Арнольд Кабанов