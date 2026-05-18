В Липецкой области с 20 мая вводят особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в лесах Липецкой области введут 20 мая. Ограничения продлятся как минимум до 30 сентября. Об этом сообщили в областном совете.

На время действия режима липчанам запретят разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор, а также использовать мангалы.

В областном совете также пояснили размеры штрафов за нарушения:

для граждан — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 60 тыс. до 90 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн руб.

Пожароопасный сезон в Липецкой области объявили с 30 марта.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), к 18 мая пожароопасный сезон открыт во всех регионах Черноземья. В то же время особый противопожарный режим установлен только в Белгородской области, а также в трех муниципалитетах Воронежской области. С начала года в лесах макрорегиона не зафиксировано ни одного возгорания.

В воронежском главке МЧС сообщали, что особый противопожарный режим действует во всем регионе с 1 апреля.

В прошлом году особый противопожарный режим в Липецкой области ввели 23 апреля.

Кабира Гасанова