В Липецкой области объявлен пожароопасный сезон с 30 марта

Пожароопасный сезон объявлен в Липецкой области с 30 марта. Он введен постановлением регионального правительства и продлится до установления устойчивой дождливой погоды осенью или образования снежного покрова, сообщили в МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Решение об объявлении пожароопасного сезона принято из-за установившейся теплой сухой солнечной и ветреной погоды, которая провоцирует стремительный рост возгораний сухой растительности и мусора. В других регионах о начале таких сезонов или введении ограничений на обращение с огнем не сообщалось.

В прошлом году особый противопожарный режим в Липецкой области ввели 23 апреля.

Ульяна Ларионова