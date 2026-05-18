Индия увеличит импорт угля из России в два или три раза

Индия планирует увеличить поставки коксующего угля из России в два или три раза. Об этом ТАСС заявил замминистра стали Индии Сандип Паундрик. По его словам, ограничений в объемах поставок нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Если качество и цена будут подходящими, то нынешняя доля России, которая составляет примерно 8-9 млн тонн в год, может удвоиться или утроиться в ближайшие годы»,— сказал господин Паундрик.

Индия — второй после Китая импортер российского коксующегося угля. В первом квартале страна увеличила закупки этого сырья на 7%, до 18,2 млн т. Доля России в поставках оценивается в 18–22%. Увеличение объема закупок может быть обусловлено расширением металлургического производства. По данным Всемирной ассоциации стали, в январе—марте выплавка стали в Индии выросла на 10,7% год к году, до 44,7 млн т.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Металлурги скоксовались по сырью».