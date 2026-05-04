Металлурги скоксовались по сырью

Индия, второй после КНР импортер российского коксующегося угля, увеличила закупки этого сырья на 7% в первом квартале. Доля России в поставках оценивается в 18–22%. Российский экспорт поддерживается конкурентоспособными ценами, но активность индийских покупателей может снижаться из-за высоких запасов сырья и коррекции цен на сталь.

Индия увеличила импорт коксующегося угля в первом квартале на 7% год к году, до 18,2 млн тонн, говорится в обзоре аналитиков NEFT Research. Росту способствует расширение металлургического производства. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе—марте выплавка стали в Индии выросла на 10,7% год к году, до 44,7 млн тонн. Это наибольший прирост среди десяти крупнейших стран-производителей.

Долю российских поставок в NEFT Research не раскрывают. По оценкам Freedom Finance Global, на Россию могло прийтись 18–22% индийского импорта коксующегося угля в первом квартале, или 3,3–4 млн тонн. В BigMint отмечают, что российский экспорт поддерживается конкурентоспособными ценами и более короткими маршрутами. В угольных компаниях комментарии не предоставили.

Индия — второй импортер российского угля после Китая. По итогам первого квартала КНР нарастила закупки коксующегося угля из РФ на 9% год к году, до 8,88 млн тонн, по данным Главного таможенного управления страны. В то же время Китай сократил импорт из Канады на 35% год к году, до 1,89 млн тонн, а также практически полностью отказался от сырья из США после введения повышенных пошлин на американский коксующийся уголь (см. “Ъ” от 23 апреля).

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков считает, что потенциал наращивания экспорта российского коксующегося угля во втором квартале будет связан прежде всего с Индией, а в ограниченном объеме — с Китаем. В Индии спрос поддерживает рост сталеплавильных мощностей, и российский уголь остается для местных металлургов одним из ключевых инструментов снижения средней стоимости сырья за счет дисконта к австралийским и американским маркам, поясняет он. На других направлениях, включая Турцию и страны Юго-Восточной Азии, перспективы более сдержанные, считает он. По словам Олега Абелева из «Риком-Траста», риски для экспорта российского коксующегося угля в Индию создают сезон муссонов и замедление строительной активности.

Как считают в BigMint, импорт коксующегося угля в Индию, вероятно, останется высоким благодаря росту мощностей по производству стали и спросу, обусловленному развитием инфраструктуры. Но темпы роста закупок могут замедлиться, если улучшится внутреннее производство и расширится переработка угля, указывают аналитики.

В моменте активность индийских покупателей остается слабой. По данным BigMint, колебания индекса цен на премиальный твердый коксующийся уголь (PHCC) за последние две недели апреля замедлились из-за достаточных запасов на металлургических заводах и падения цен на сталь, что ограничило спрос. В NEFT Research отмечают, что большинство индийских покупателей пылеугольного топлива (PCI) на конец апреля также воздерживались от сделок.

Экспортные цены на российский коксующийся уголь после роста перешли к незначительной коррекции. По данным NEFT Research, за неделю 20–24 апреля стоимость полутвердого угля марки Ж в портах Азово-Черноморского бассейна снизилась на 0,1%, до $138 за тонну (FOB). Цены в балтийских портах сократились на 0,2%, до $129,5 за тонну (FOB). На Дальнем Востоке котировки упали на 3,3%, до $145 за тонну (FOB), следует из данных NEFT Research.

По прогнозу Олега Емельченкова, экспортные цены на российский коксующийся уголь во втором квартале, скорее всего, останутся около текущих уровней — в диапазоне $130–150 за тонну (FOB). По его словам, поддержку создают спрос со стороны Индии и частичный дефицит предложения, тогда как слабая динамика металлургии в Китае, укрепившийся рубль и подорожавшая логистика будут оказывать сдерживающее влияние. В BigMint ожидают незначительного снижения цен на коксующийся уголь в Индии из-за достаточного предложения и сравнительно более слабого покупательского интереса.

Полина Трифонова