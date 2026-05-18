АТОР: россиянам доступны перелеты в меньшее число стран, чем до распада СССР

Будущим летом из России без пересадок можно будет улететь в 31–32 страны, что на 25% меньше, чем в зимнем расписании. И это в три раза меньше, чем в СССР во время «железного занавеса», заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

В АТОР отметили, что точное количество направлений зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию, но в любом случае в Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию с марта запрещено продавать пакетные туры. А поездки в Афганистан и Ирак и ранее не пользовались популярностью,. отметили в ассоциации.

«То есть для массового или хотя бы условно массового туризма в июне 2026 года из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае полтора десятка стран, — заявили в АТОР. — Для сравнения, даже в СССР во времена "железного занавеса" зарубежная маршрутная сеть была намного шире... К концу десятилетия (80-х годов. — "Ъ") прямое авиасообщение было установлено примерно с сотней стран. И надо понимать, что часть нынешних зарубежных направлений на тот момент считалась внутренними».

В АТОР пояснили, что этим летом из России нет прямых рейсов на Кубу и в Венесуэлу из-за топливного и геополитического кризиса. Одновременно конфликт на Ближнем Востоке лишил российских путешественников рейсов в Кувейт и Бахрейн. Еще в апреле из расписания исчезли прямые перелеты в Алжир, а с середины мая «Аэрофлот» перестал летать на Сейшелы — по крайней мере, до осени. Перелеты на Шри-Ланку, на Филиппины и в Малайзию из Сибири носят сезонный характер, в целом вылеты из регионов в значительной степени зависят от загрузки рейсов, добавили в АТОР.