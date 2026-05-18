После срыва торгов активы ЮГК будут продавать через «голландский аукцион»

Росимущество планирует провести новые торги по продаже активов ПАО «Южуралзолото группа компаний» и связанных с ним организаций после срыва предыдущих. Новый конкурс проведут через схему «голландского аукциона», при которой ставки снижаются, а не повышаются, сообщает пресс-служба ведомства.

Торги начнутся 19 мая, заявки будут собирать до 25 мая. При «голландском аукционе» снижение цены может составить до 50% от начальной цены продажи — до 81 млрд руб. Шаг на понижение установлен в размере 2% — 3,2 млрд руб., на повышение — 0,5%, или 810,1 млн руб. Торги признают состоявшимися, если участвовать в них будут минимум два покупателя. Итоги подведут 26 мая.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 18 мая торги по продаже ЮГК по рыночной стоимости 162 млрд руб. признали несостоявшимися. Причиной стало отсутствие участников.

Виталина Ярховска