Ни один покупатель не заявился на торги по продаже акций ЮГК за 162 млрд рублей

Аукцион по продаже активов ПАО «Южуралзолото группа компаний» и связанных с ним компаний за 162 млрд руб. признали несостоявшимся. Причиной стало отсутствие заявок на участие, указано на портале «Торги России».

Аукцион объявили 8 мая. Заявки собирали до 15 мая, итоги подвели 18 мая. Шаг торгов составлял 2% от начальной цены продажи — 3,2 млрд руб. Компаниям, желающим купить активы, необходимо было внести задаток в размере 32,4 млрд руб. В сделку входили активы ЮГК, оцененные в 162 млрд руб. Среди них — ПАО «ЮГК» — 140,4 млрд руб., ООО «Управляющая компания ЮГК» — 9,1 млрд руб., ООО «Хоум» — 10,4 млрд руб., ООО «Бизнес-Актив» — 542 млн руб. и другие.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, с июля прошлого года ЮГК находится под управлением государства. Тогда Советский районный суд Челябинска удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства акций и долей в уставном капитале ПАО, принадлежащих миллиардеру Константину Струкову и его окружению. Росимущество стало владельцем управляющей компании «Южуралзолото группа компаний», ООО «Бизнес-актив», «Хоум» и «Уралтранскомплект», а также получило доли в других организациях.

Виталина Ярховска