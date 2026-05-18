СПБ Биржа зафиксировала рекордный объем торгов фьючерсами на акции и криптовалюты США

СПБ Биржа 15 мая зафиксировала рекордный с начала обращения объем торгов бессрочными фьючерсами на акции и криптовалюты США в размере 2,75 млрд руб. ($37,56 млн), сообщила пресс-служба торговой площадки. Речь идет про так называемые неоактивы — новый инструмент, который СПБ Биржа запустила в апреле.

Среди доступных для торгов указаны фьючерсы на акции Amazon.com Inc., Coinbase Global, Netflix Inc., Tesla и Advanced Micro Devices, а также на индексы криптовалют Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron. Динамика их цен повторяет котировки базовых активов. Торги проводятся по будням с 7:00 до 00:00 мск, в выходные и праздники — с 10:00 до 00:00 мск.

СПБ Биржа запустила торги неоактивами в конце апреля. Первым брокером, открывшим доступ к торгам, стали «Т-Инвестиции». Неоактивами с привязкой к стоимости криптовалют можно торговать только квалифицированным инвесторам. Сделки с остальными открыты и для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста.