Сильные осадки на Ставрополье привели к подтоплению домов

Сильные осадки в Ставропольском крае привели к подтоплению частных домов. Устранение последствий ведется с 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Фото: Антон Подгайко, Коммерсантъ

За это время для откачки воды спасатели использовали более 20 мотопомп.

Работы продолжаются в Красногвардейском и Изобильненском округах.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», штормовое предупреждение в Ставропольском крае продлено до конца суток 18, 19 и 20 мая.

Наталья Белоштейн

