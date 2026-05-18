Сильные осадки на Ставрополье привели к подтоплению домов
Сильные осадки в Ставропольском крае привели к подтоплению частных домов. Устранение последствий ведется с 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.
За это время для откачки воды спасатели использовали более 20 мотопомп.
Работы продолжаются в Красногвардейском и Изобильненском округах.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», штормовое предупреждение в Ставропольском крае продлено до конца суток 18, 19 и 20 мая.