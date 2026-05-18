КХЛ представила номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала список претендентов на приз лучшему тренеру сезона. В их число вошли Анвар Гатиятулин (казанский «Ак Барс»), Виктор Козлов (уфимский «Салават Юлаев») и Андрей Разин (магнитогорский «Металлург»).

По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место, одержав 43 победы в 68 матчах. В play-off команда вышла в финал, где играет с ярославским «Локомотивом». Счет в серии до четырех побед равный — 2:2.

«Салават Юлаев» завершил «гладкий» сезон на пятой строке Востока, выиграв 36 матчей. В розыгрыше Кубка Гагарина уфимцы добрались до второго раунда, где «всухую» проиграли «Локомотиву». Виктор Козлов во второй раз был номинирован на награду.

«Металлург» стал победителем регулярного чемпионата и впервые в истории завоевал Кубок континента. На счету клуба 49 побед. В полуфинальном раунде play-off магнитогорцы уступили «Ак Барсу» — 1:4. Андрей Разин признавался лучшим тренером в 2024 году, в том сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина.

Победитель будет объявлен 28 мая. В прошлом сезоне лучшим тренером был признан Игорь Никитин. Тогда он руководил «Локомотивом», который привел к первому в истории клуба Кубку Гагарина. В межсезонье специалист возглавил московский ЦСКА.

