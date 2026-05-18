Самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ обойдется в 900 тысяч рублей за ночь

Стоимость самого дорогого номера, в который можно заселиться на период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сейчас составляет 898 тыс. руб. за ночь, сообщает «РИА Новости». Речь идет о номере люкс за одну ночь при одноместном размещении. При двухместном размещении номер обойдется в 902 тыс. руб.

О каком отеле идет речь, не уточняется. Забронировать в нем номер можно только пакетом на четыре ночи со 2 по 6 июня. В номере есть гостиная с декоративным камином, спальня с ортопедическим матрасом, гостевой туалет и ванная. Также в стоимость входят завтрак со шведским столом.

Самый дешевый номер обойдется в 10 тыс. руб. за ночь при одноместном размещении, 11,2 тыс. руб. — при двухместном. Такой номер включает спальню, мини-кухню и обеденную зону.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге ежегодно, начиная с 1997-го. В этом году форум продлится с 3 по 6 июня. Президент Владимир Путин говорил, что деловая программа форума будет очень обширной и важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России. На ПМЭФ-2026 запланированы контакты, в том числе с представителями США, Китая, Индии, Армении, Германии и ОАЭ.