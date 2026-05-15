Путин рассказал о программе экономического форума в Петербурге в 2026 году

Президент России Владимир Путин затронул тему Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится в этом году 3-6 июня. По словам главы государства, деловая программа форума будет очень обширной, важной как для отечественного бизнеса, так и для зарубежных партнеров России.

«Предлагаю сегодня обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме»,— сказал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге ежегодно, начиная с 1997-го. Традиционно форум проводят в июне. В прошлом году мероприятие состоялось 18-21 июня. Форум посетили порядка 24 тыс. человек из более чем 100 стран.