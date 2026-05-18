Правящая партия Испании потерпела поражение в самом населенном регионе страны

По предварительным итогам региональных выборов в Андалусии правящая Социалистическая рабочая партия потерпела поражение. После подсчета 99% бюллетеней избирательная комиссия сообщила, что из 100 мест в региональном парламенте социалисты претендуют только на 28, тогда как главная оппозиционная Консервативная народная партия — на 53 места. Еще 15 мест взяла праворадикальная партия Vox.

Андалусия, где проживает 8,7 млн человек, считается самым населенным регионом Испании. По этой причине политологи следили за выборами в Андалусии с особым вниманием, считая их репетицией к общенациональным выборам в Испании, которые пройдут в следующем году.

Правительство социалистов во главе с Педро Санчесом не первый год попадают в коррупционные скандалы. В конце прошлого года в Испании прошли многотысячные протесты, во время которых граждане требовали отставки Педро Санчеса.

Евгений Хвостик