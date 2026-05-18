Иранцы согласились побить в Америке

Власти Ирана официально подтвердили, что футбольная сборная этой страны примет участие в чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, решение об участии команды в турнире, который пройдет в стране, с которой Иран находится в состоянии вооруженного конфликта, принято после того, как Международная федерация футбола (FIFA) дала гарантии соблюдения всех прав иранских спортсменов.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Национальная сборная Ирана по футболу, главный тренер Амир Галенои, президент Федерации Ирана по футболу Мехди Тадж

Иранские власти официально подтвердили, что национальная команда все-таки выступит на чемпионате мира по футболу. «Решение об участии сборной Ирана в чемпионате мира принято на основе оценок Министерства спорта и молодежи и футбольной федерации. В Турции состоялась хорошая встреча представителей Федерации футбола Ирана и высокопоставленных руководителей FIFA. Нам было гарантировано, что FIFA приложит все усилия для обеспечения соблюдения хозяевами турнира регламентов»,— заявил на пресс-конференции 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Встреча, о которой упомянул господин Багаи, прошла в минувшие выходные. За неделю до нее иранские власти выдвинули ряд условий, без выполнения которых сборная отказывалась участвовать в чемпионате мира. Среди них значились, например, выдача виз игрокам и членам тренерского штаба, проходившим военную службу в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), уважительное отношение к персоналу, иранскому флагу и гимну, обеспечение повышенного уровня безопасности в местах пребывания и выступления иранских футболистов.

Доподлинно не известно, приняли ли в FIFA все условия иранской стороны, хотя президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж и отмечал, что «они прислушались ко всем пунктам».

Да и нет у FIFA возможности гарантировать, что США выдадут визы всем, кого иранская сторона включит в состав делегации. Тем более что ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что у американцев нет проблем с выдачей виз собственно спортсменам. «Проблема в других людях, которых они хотели бы взять с собой»,— сказал он, отметив, что под видом журналистов и тренеров сборная может привезти в США людей, связанных с КСИР. Тем не менее генеральный секретарь FIFA Маттиас Графстрём отметил, что встреча прошла «продуктивно» и что FIFA «с нетерпением ждет приезда иранцев на мировое первенство».

Выступление сборной Ирана на чемпионате мира оказалось под вопросом в конце февраля, после того как ближневосточное государство стало объектом атак со стороны США и Израиля. При этом позиция иранского руководства относительно поездки команды в США неоднократно менялась. В марте, после того как был убит верховный лидера Ирана Али Хаменеи, министр спорта Ирана Ахмад Дониямали исключил поездку иранской команды в США. Позже Мехди Тадж заявил, что Иран намерен «бойкотировать США, но не чемпионат мира», добавив, что «команда проводит тренировочный сбор в Турции» и готовится к поездке на турнир. Иранские власти также просили FIFA перенести матчи их сборной из США, где запланированы все три матча групповой стадии сборной Ирана (она попала в одну группу с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии), в Мексику. Обеспечить последнее согласилась президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Но тут уже против выступила FIFA, не пожелавшая ломать логистику первенства.

Александр Петров