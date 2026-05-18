Индия объяснила продолжение закупок нефти у России вопреки санкциям США

Индия продолжает закупать российскую нефть, заявила представитель индийского Министерства нефти и газа Суджата Шарма. По ее словам, поставки продолжатся вне зависимости от решений США по санкциям.

Фото: Raj K Raj / Hindustan Times / Getty Images

Госпожа Шарма пояснила, что закупки проводят, «исходя из коммерческих интересов, которые являются основанием для покупки нефтяными компаниями». «Ни исключение из санкций, ни его отсутствие не повлияют на наши поставки. Все усилия были приложены для этого»,— заверила представитель министерства на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 17 апреля выдало третью с начала военных действий на Ближнем Востоке лицензию на покупку российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на танкеры до этой даты. Лицензия действовала до 16 мая и не распространялась на операции с участием лиц из Ирана, КНДР, Кубы и новых российских регионов. По данным Bloomberg, на прошлой неделе Индия попросила США продлить разрешение на покупку российской нефти.

