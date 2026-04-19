Баррель отдает швартовы

Минфин США, вопреки изначальным заявлениям, вывел из-под действия санкций новые партии нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на танкеры до 17 апреля. По оценкам аналитиков, под действие уже третьего временного разрешения может подпасть 40–50 млн баррелей, которые не придется реализовывать с дисконтом. Аналитики ждут продолжения выдачи лицензий США на сделки с российским сырьем, пока не стабилизуются поставки через Ормузский пролив.

Под действие новой лицензии Минфина США на сделки с российской нефтью может подпасть до 40–50 млн баррелей сырья и нефтепродуктов, подсчитал управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Речь идет примерно о 25–35 млн баррелей, загруженных на танкеры 11–17 апреля — в период после истечения действия предыдущей лицензии и выдачи нового разрешения. Оценка также включает часть объемов, не успевших разгрузиться по предыдущей лицензии, добавляет аналитик. Выручку от продажи в текущих оценках он оценивает в $2,5–4 млрд. Для российских компаний это означает сохранение условных $3–5 с барреля, тогда как замороженную нефть пришлось бы весьма существенно дисконтировать, чтобы сбыть, отмечает господин Касаткин.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 17 апреля выдало третью с начала военных действий на Ближнем Востоке лицензию на покупку российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на танкеры до этой даты. Сделки разрешаются до 16 мая. Лицензия не распространяется на операции с участием лиц из Ирана, КНДР, с Кубы и из новых российских регионов. Ранее, в начале марта, из-за угрозы нехватки нефти Минфин США разрешил Индии до 4 апреля покупать нефть из России, загруженную на танкеры до 5 марта, а затем выдал лицензию на приобретение до 11 апреля партий, загруженных до 12 марта. В S&P Global Commodities at Sea оценивали объем российской нефти в танкерах на 4 апреля в 99,3 млн баррелей — на 20,6% меньше, чем на 4 марта.

Министр финансов США Скотт Бессент 15 апреля говорил, что США не будут продлевать действие лицензий на российскую нефть.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов считает, что итоговое решение прежде всего связано с ростом цен на топливо в США, где с марта бензин подорожал более чем на треть, а дизтопливо — на 40%.

США критически зависят от мировых котировок, поскольку остаются нетто-импортером нефти, твердых договоренностей с Ираном нет и риски перебоев в Ормузском проливе сохраняются, добавляет он.

Кроме того, продолжает господин Родионов, на восстановление добычи на Ближнем Востоке, по разным оценкам, может потребоваться от пяти недель до семи месяцев.

По данным Vortexa, с начала конфликта на середину апреля объем морских поставок нефти (исключая иранские) через Ормузский пролив сократился на 17,7 млн баррелей в сутки (б/с) к 2025 году. В Kpler на 10 апреля оценили совокупный объем выпавшей с мирового рынка нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке в 430 млн баррелей.

«Ситуация с Ормузским проливом не решена окончательно, а значит, риск со стороны предложения значительный. Для того чтобы избежать вызова в виде более высоких цен, вводится такая временная мера»,— согласен руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. Старший аналитик по нефтегазовому сектору «Эйлер» Андрей Полищук также связывает продление лицензии с желанием ограничить рост цен на нефть в условиях дефицита из-за падения экспорта с Ближнего Востока.

По словам Дмитрия Касаткина, без новой лицензии Минфина США объемы могли быть принудительно разгружены в российские хранилища либо остались в простое в море. Еще один вариант — уход поставок в тень, что неизбежно сказалось бы на цене Brent и Dubai, добавляет аналитик. Тем не менее, указывает господин Касаткин, новые партии сырья с середины апреля по-прежнему идут через «теневой флот», альтернативные платежные схемы и посредников, где и формируется основная часть экспорта российских нефтекомпаний.

Текущий российский нефтяной экспорт ограничен из-за атак на портовую инфраструктуру. По данным Центра ценовых индексов, 6–12 апреля поставки нефти из портов РФ упали до 291 тыс. тонн, что стало минимумом с лета 2024 года. По итогам апреля морской экспорт может сократиться до минимума с 2023 года (см. “Ъ” от 17 апреля). По оценкам Vortexa, с 23 марта по 15 апреля отгрузки нефти из портов РФ были на 400 тыс. б/с меньше, чем в среднем в 2016–2025 годах.

При этом, отмечают аналитики, в условиях напряженного баланса мирового рынка спрос на российскую нефть остается очень высоким, особенно со стороны азиатских покупателей.

Выдача лицензий Минфина США на сделки с российской нефтью может продолжиться, если не будет восстановления экспорта с Ближнего Востока, считает Андрей Полищук. При этом, по мнению Дмитрия Касаткина, новые лицензии могут быть меньше по сроку (вместо 30 дней возможны 15-дневные), сужаться по географии покупателей и обрастать дополнительными условиями. Полная отмена практики, считает он, произойдет только при двух условиях одновременно: устойчивом снижении цены Brent ниже $70 за баррель и прогрессе по разрешению политических разногласий. «Ни одно из них пока не просматривается в горизонте ближайших шести недель»,— замечает господин Касаткин.

Ольга Озембловская, Анатолий Костырев