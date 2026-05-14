Bloomberg: Индия попросила США продлить разрешение на покупку российской нефти

Индия обратилась к США с просьбой продлить разрешение на покупку подпавшей под санкции российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Действующее исключение рассчитано до 16 мая. Индийские власти хотят продлить его, потому что война на Ближнем Востоке нарушает цепочки поставок топлива.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 17 апреля выдало третью с начала военных действий на Ближнем Востоке лицензию на покупку российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на танкеры до этой даты. Лицензия не распространяется на операции с участием лиц из Ирана, КНДР, с Кубы и из новых российских регионов. В S&P Global Commodities at Sea оценивали объем российской нефти в танкерах на 4 апреля в 99,3 млн баррелей — на 20,6% меньше, чем месяцем ранее.

