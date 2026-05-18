Волейбольный гегемон

Московское «Динамо» стало абсолютным триумфатором российского волейбольного сезона. Вслед за золотом чемпионата России оно выиграло Кубок страны. В финале турнира динамовцы взяли верх над петербургским «Зенитом» со счетом 3:2, несмотря на то что проиграли две стартовые партии.

Московское «Динамо» поставило очень эффектную точку в волшебном для клуба сезоне. В конце апреля динамовцы спустя четыре года снова завоевали золото чемпионата России. Перед финальной серией они котировались ниже, чем перехвативший у них флагманский статус и гораздо стабильнее игравший в регулярном первенстве «Зенит-Казань», но умудрились не просто одолеть страшного соперника, а одолеть «всухую», в трех матчах.

Спустя три недели, сражаясь за еще один ценный приз, «Динамо» справилось с другим «Зенитом», петербургским. Он, в отличие от завоевавшего 17 мая 11-е золото своего чемпионата «Зенита» футбольного, отличается исключительной незадачливостью.

Созданный на излете прошлого десятилетия, этот клуб всегда классно комплектуется, всегда приглашает известных тренеров (сейчас его наставник — Владимир Алекно, приведший сборную России в 2012 году к олимпийской победе в Лондоне), но никак не может взять хотя бы один престижный трофей. Все время оступается рядышком с ним.

Московский кубковый финал исключением не стал. «Зенит» начал его потрясающе мощно и взял две первые партии. И в третьей он по крайней мере не проваливался.

«Динамо» на плаву удержалось во многом благодаря тайм-аутам своего тренера Константина Брянского, всегда попадавшим в точку. А дотянув до «баланса», оно на нем дожало зенитовцев — 26:24.

А дальше произошло нечто, что можно было бы назвать удивительным, если бы не бэкграунд «Зенита». Он и в прошлом слишком часто, столкнувшись с невезением, с упрямством висящего на волоске соперника, мигом скисал. Скис и на сей раз.

В третьем сете «Динамо» разбило петербуржцев — 25:13, тай-брейк выиграло тоже убедительно — 15:10.

А блокирующий «Динамо» Илья Власов после матча говорил, что у него «ничего не осталось — ни эмоций, ни сил, ни желания брать мяч в руки»: «Отдали всех себя на площадке».

Арнольд Кабанов