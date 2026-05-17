Премьера авангардного спектакля «Дом Будетлян» прошла в кластере «Л52»

В креативном кластере «Л52» (площадка Музея истории Екатеринбурга) в рамках акции «Ночь музеев» состоялась премьера иммерсивного спектакля «Дом Будетлян» режиссера и автора сценария Ирины Лядовой.

Премьера иммерсивного спектакля «Дом Будетлян»

Фото: София Паникова

Фото: София Паникова

Фото: София Паникова

Фото: София Паникова

Фото: София Паникова

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Через игру, чтение стихов, пение и танцы зрителей погрузили во времена конструктивистского Свердловска 1920-х.

Во время показа зрители не смотрели на актеров с мест, а перемещались по зданию вслед за действием. Маршрут включает четыре локации, а аудитории предлагают три сюжетных пути. В зависимости от выбранного направления, история будет раскрываться по-разному.

Все начинается в фойе, где «рождается» сам Дом Будетлян под стихи Маяковского. В коридоре второго этажа можно увидеть сцену с воспоминаниями жильцов.

Далее посетителей ведут на лестницу-колодец с хоровым исполнением футуристических мантр. Финальной точкой стал двусветный зал, где встречаются все линии действия.

Стихотворения Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова дополнили воспоминаниями жильцов дома-коммуны «Госпромурал», известного горожанам как «Дом-расческа». Над спектаклем работал Академический хор «Л52», артисты объединения «Шорох» вместе со студентами Свердловского колледжа искусств и культуры.

«В этом проекте более 60 участников, в том числе творческая молодежь, учащиеся. Они через участие в этом проекте знакомятся с поэзией футуристов, с конструктивизмом, с историей города. Это не театр, а театрализованная экскурсия-прогулка по конструктивистскому зданию, совершенно авангардная»,— уточнила режиссер Ирина Лядова.

София Паникова

