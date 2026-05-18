Квартиры на вторичном рынке подешевели в Воронеже вопреки общероссийскому тренду

Рост цен на вторичную недвижимость опережает новостройки. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», изучив результаты рынка за апрель 2026 года в 70 городах с населением более 300 тыс. человек. В 54 населенных пунктах квадратный метр «вторички» за месяц вырос в цене. Однако в Воронеже, в отличие от других городов Черноземья, было зафиксировано снижение показателя.

По данным портала стоимость 1 кв. м на вторичном рынке составила в Воронеже 117,7 тыс. руб., снизившись за месяц на 0,2%. С таким результатом город занял 37-е место в рейтинге. Средняя цена квартиры также уменьшилась на 0,2% — до 6,2 млн руб.

Самые дорогие «квадраты» в Черноземье — в Курске, занявшем 17-е место по этому показателю. При росте 0,7% результат составил 144 тыс. руб. Однако квартиры на вторичном рынке в среднем подешевели на 0,8% — до 7,9 млн руб.

Белгород ненамного обошел Воронеж и стал 35-м с результатом 119 тыс. руб. за квадратный метр «вторички». Жилье в городе в среднем подорожало на 1,9% до 7 млн руб.

В Липецке зафиксировали минимальный рост стоимости «квадрата» на 0,1% — до 100,8 тыс. руб., что позволило занять 57-е место. Квартиры подешевели на 1,2% — до 5,5 млн руб.

Орел поместили на 66-ю строчку с результатом 92,8 тыс. руб. за квадратный метр. Стоимость квартир в городе выросла в апреле на 1,1% и составила свыше 5,2 млн руб.

Тамбов в 70 крупнейших городов не включен.

В среднем по всем городам цена «квадрата» выросла за апрель на 0,8% почти до 131,5 тыс. руб. Стоимость одного лота лота поднялась на 0,8%, и теперь в среднем квартира стоит 7 млн руб.

«Рост цен на "вторичку" снова немного опережает подорожание новостроек (+0,6% в апреле), поскольку спрос продолжает утекать в сегмент "подержанных" квартир: они просто стоят дешевле. Ипотечные ставки на квартиры пока не радуют потребителя, несмотря на обнадеживающий курс на снижение ключевой ставки Центробанком»,— прокомментировал результаты исследования гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«Ъ-Черноземье» также сообщал, что в апреле этого года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила в Воронеже 22,1 тыс. руб., снизившись за месяц на 2%. За «двушку» просили 27,8 тыс. руб. (-0,8%), а за «трешку» — 35,5 тыс. руб. (-0,7%). По дороговизне аренды Воронеж занял 55-е место среди 70 крупных городов России.

Денис Данилов