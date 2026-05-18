В Воронеже снизилась стоимость аренды жилья

В апреле 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила в Воронеже 22,1 тыс. руб., снизившись за месяц на 2%. За «двушку» просили 27,8 тыс. руб. (-0,8%), а за «трешку» — 35,5 тыс. руб. (-0,7%). По дороговизне аренды Воронеж занял 55-е место в рейтинге 70 самых крупных городов России. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир».

Дороже всего в макрорегионе аренда жилья обходилась в Курске, занявшем 40-е место в рейтинге. Но и там было зафиксировано снижение средней суммы для «однушек» и «двушек». Однокомнатная квартира обходилась в 24,8 тыс. руб. (-0,3%), двухкомнатная — 29,8 тыс. руб. (-2,6%). Однако аренда трехкомнатных квартир в Курске за месяц подорожала на 5,1% до 40 тыс. руб.

На 52-й строчке рейтинга оказался Белгород. Стоимость аренды жилья там снизилась до 22,5 тыс. руб. — для «однушек» (-4,8%), 28,7 тыс. руб. — для «двушек» (-0,7%) и 37,5 тыс. руб. — для «трешек» (-1,5%).

Липецк занял 61-е место. Однокомнатную квартиру в апреле там сдавали в среднем за 21,2 тыс. руб. в месяц (-2%), двухкомнатную — за 26,9 тыс. руб. (-2,3%), а трехкомнатную — за 35,8 тыс. руб. (-3,1%).

В Орле, расположившемся на 65-й строчке, стоимость аренды однушки снизилась до 20,4 тыс. руб. (-3,4%). При этом цена месяца в «трешке» уменьшилась сразу на 14% — до 31,7 тыс. руб. Но «двушки» подросли на 2,2% — до 26,9 тыс. руб.

Тамбов в список не вошел.

Составители рейтинга отметили главный тренд прошлого месяца — предложение квартир, сдаваемых в аренду, росло, в то время как спрос падал. В среднем в крупных городах «однушки» в апреле потеряли в цене 1,4% (26,6 тыс. руб.), двухкомнатные квартиры подешевели на 1,2% (33,4 тыс. руб.), а стоимость трехкомнатных снизилась на 0,3% (42,8 тыс. руб.).

«Арендаторы все больше "не вывозят" те ставки, которые навязывают им владельцы съемного жилья. Они отказываются от излишеств, возвращаются жить к родителям, на съем в складчину, в комнаты и так далее. Арендодателю найти платежеспособного жильца становится все сложнее. Такая ситуация продлится как минимум ближайшие пару месяцев: начало лета – это всегда низкий сезон на рынке аренды»,— пояснил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что за последний месяц стоимость одного квадратного метра в новостройках выросла в Воронеже на 0,2% и достигла 149,6 тыс. руб. Средняя цена квартиры при этом снизилась на 0,9%.

Денис Данилов