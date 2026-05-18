Росимущество объявит голландский аукцион по ЮГК

Росимущество планирует 19 мая объявить голландский аукцион по продаже ЮГК. Сегодня аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Голландский аукцион — торги, которые идут на понижение цены, а не на повышение.

Сбор заявок на участие в торгах на площадке «Росэлторг» продлится пять рабочих дней, до 25 мая. Итоги голландского аукциона подведут 26 мая, сообщили ТАСС в федеральном агентстве. Снижение цены может составить до 50% от начальной цены продажи — до 81 млрд руб. Шаг аукциона на понижение — 2% от начальной цены продажи, это 3,24 млрд руб. Шаг на повышение — если несколько участников торгов подтвердят цену на определенном шаге снижения — составит 0,5% от начальной цены продажи.

Росимущество оценило активы ПАО «Южуралзолото» для продажи: 67,2% акций ЮГК оценены в 140,4 млрд руб., все активы в совокупности — в 162,02 млрд руб.

