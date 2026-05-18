Аукцион по продаже ЮГК не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в торгах. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

После поступления новостей о срыве аукциона акции ЮГК обвалились на Мосбирже. За несколько минут цена опустилась с 0,72 руб. до 0,66 руб.

В начале мая Росимущество выставило долю компании «Южуралзолото» в размере 67,25% по начальной цене 140,4 млрд руб. Шаг аукциона был объявлен в 2% от стартовой цены. Для участия в торгах требовалось внести залог в размере 20% от начальной цены (32,404 млрд руб.). Сбор заявок был объявлен до 15 мая. Рыночная стоимость всех активов ЮГК была оценена в 162,02 млрд руб.

В июле прошлого года суд в Челябинске передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры, конфисковав доли основного акционера Константина Струкова. Согласно материалам следствия, бизнесмен незаконно приобрел компанию с использованием своего положения.

