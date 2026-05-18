В Челябинске экс-директор компании «Монтажник» останется в СИЗО

Челябинский областной суд оставил в силе меру пресечения бывшему директору ООО «Монтажник» Денису Кривцову, обвиняемому в мошенничестве при строительстве станции водоочистки. Он продолжит находиться под стражей до 2 августа 2026 года. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Дениса Кривцова задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области в марте этого года. Его заподозрили в мошенническом хищении более 250 млн руб. при строительстве станции обеззаражаивания воды на Шершневском водохранилище. Работы выполнялись по контракту с администрацией Челябинска общей стоимостью 1,3 млрд руб. в рамках государственной программы «Чистая вода». Под следствие также попал фактический бенефициар ООО «Монтажник». По данным источника «Ъ-Южный Урал», им является экс-депутат челябинской городской думы Анатолий Слободянюк.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Денис Кривцов руководил компанией «Монтажник» с марта 2016 года по март 2026-го. В настоящий момент директором указан Егор Рощин.

Ольга Воробьева