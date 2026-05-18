Москвичи, ростовчане и краснодарцы провели майские праздники в Пятигорске – аналитика T2

Т2 проанализировала туристическую активность в курортных городах Ставропольского края в период майских праздников – с 1 по 11 мая. На основе обезличенных данных компания сформировала цифровой портрет отдыхающих, включая гендер и возраст, а также определила самые популярные направления, топ домашних регионов и пик посещаемости туристов.



Майские выходные считаются идеальным временем для коротких путешествий по стране. Курорты Кавказских Минеральных Вод – Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск, традиционно входят в топ самых востребованных маршрутов. По данным аналитики T2, пик посещаемости гостей пришелся на 1 мая. При этом общий приток роумеров с 1 по 3 мая оказался только на 6% выше, чем за период с 9 по 11 мая – туристы охотно проводили время на территории курорта с самого начала майских праздников.

Чаще других в оздоровительный кластер Ставропольского края приезжали жители Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа и Санкт-Петербурга. Т2 также проанализировала возраст путешественников и выявила, что наибольшую долю занимают туристы 35-44 лет – на них пришлись 41% от общего количества гостей. Еще 31% составили пользователи 45-54 лет. Путешественники 25-34 лет сформировали 15% турпотока, а старше 55 лет – 13%. Гендерно показатели распределились с перевесом в сторону мужчин: 55% против 45% у женщин. Они также заметно активнее выходили в сеть во время отдыха, потратив на 25% больше трафика.

Помимо цифрового портрета, оператор изучил и предпочтения туристов при выборе направлений для отдыха на Кавказских Минеральных Водах. Лидером по посещаемости стал Пятигорск – на него пришлось 30% от общего количества роумеров. Ессентуки и Минеральные воды разделили между собой по 22%. Доля туристов в Кисловодске составила 18%, а в Железноводске – 8%.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«Аналитика больших данных помогает нам предвидеть сценарии перемещения туристов и их цифровые привычки в период высокой сезонной активности. На основе big data мы можем прогнозировать нагрузку на сеть, а значит – своевременно усиливать инфраструктуру в наиболее востребованных туристических локациях и поддерживать высокое качество связи даже в пиковые периоды. Для T2 это не только вопрос технологической эффективности, но и часть большой системной работы над комфортным клиентским опытом в поездках по Ставропольскому краю».

