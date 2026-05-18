«ЛАУД» и SKY RAE станут хедлайнерами фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге

Группа «ЛАУД» и рэп-исполнительница SKY RAE объявлены хедлайнерами музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе фестиваля. Музыканты выступят на хип-хоп-сцене у Дворца игровых видов спорта (ДИВС, Олимпийская набережная, 3).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Лауд"

Фото: Предоставлено Ural Music Night Группа "Лауд"

Фото: Предоставлено Ural Music Night

«Лауд» — популярный электронный проект из Уфы. Группа состоит из трех участников: Виталий Александров (Taly), Рамиль Абдеев (Goddeem) и Сергей Куликов (Smith). Коллектив работает на стыке электронной музыки, хип-хопа и хауса и известен экспериментальным подходом к звучанию.

SKY RAE — российская исполнительница в жанрах хип-хопа и R&B. Известность артистке принес трек «Братьями». В своих композициях она сочетает элементы урбан-музыки, мелодичного рэпа и R&B.

Также на хип-хоп-сцене выступят I-RON, ARTUREZ, «пороксердца», Сергей Черня, Коля Холдап, TrankWill, «интакто», KHUDEZY, panacea’, GRAMM PLASTINOK и Lex Starr.

Фестиваль состоится 19 июня. Программа «Уральская ночь музыки-2026» посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Ранее организаторы анонсировали хедлайнеров рок-сцены на «Екатеринбург Арене» — лидера уральской группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца и группу «Аня из Питера».

Полина Бабинцева