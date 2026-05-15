Сергей Бобунец станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге

Лидер уральской группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и группа «Аня из Питера» объявлены хедлайнерами музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, сообщили организаторы мероприятия. Они выступят на сцене «Рокот стадиона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бобунец

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Сергей Бобунец

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В этом году Екатеринбург отмечает 40-летие Свердловского рок-клуба. В честь этого на концерте Сергея Бобунца партнер фестиваля «VK Музыка» подготовит масштабный шоу-момент.

Группа «Аня из Питера» играет в стилях русский рок и инди-поп. «В их музыке современное звучание сочетается с той самой понятностью и искренностью, которых сегодня часто не хватает новой сцене»,— отметили организаторы. Также на этой рок-площадке выступят коллективы VENV, «Племя», Fisheads, «Рейс22», Inna Syberia, Jimmy Sticks, «Друнк», «Майвл».

В прошлом году Сергей Бобунец также был хедлайнером фестиваля. Мероприятие завершилось акцией «Свет» под песню «Луч солнца золотого» в его исполнении.

Фестиваль состоится 19 июня. Программа «Уральская ночь музыки-2026» посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Среди других хедлайнеров — группы «Чайф», «Сова», «Ягода», «СмешBand», Pizza, NLO, Юлия Савичева.

Ирина Пичурина