Тюменские власти объяснили прекращение работы мясокомбината в Ялуторовске

В правительстве Тюменской области подтвердили прекращение работы Ялуторовского мясокомбината. Как следует из ответа, направленного «Ъ-Урал», причиной закрытия стали проблемы с поставками мяса — в его производстве не могут соблюсти требования биологической безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Комбинат использовал в работе мясо свинины, произведенное свиноводческой компанией «Олимп», которая работает в Заводоуковском муниципальном округе. «На данный момент компания сворачивает свою деятельность по причине невозможности соблюдения ею требований биологической безопасности в процессе выращивания свиней»,— говорится в официальном ответе.

Ялуторовский мясокомбинат работает с 1953 года. Он производит колбасу, ветчину, сосиски, консервы и полуфабрикаты под собственной маркой. На сайте компании информации о закрытии не содержится.

О прекращении работы Ялуторовского мясокомбината стало известно 13 мая. СМИ сообщали, что предприятие начало консервировать мощности, в центры занятости обратился 21 бывший сотрудник комбината.

«Ъ-Урал» направлял запрос о причинах и сроках остановки работы в пресс-службе мясокомбината, однако ответ на него получен не был.

Анна Капустина