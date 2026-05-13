Работа мясокомбината в Ялуторовске остановлена

Ялуторовский мясокомбинат в Тюменской области начал мероприятия по консервации производственных мощностей, передает портал 72.ru со ссылкой на главу регионального департамента агропромышленного комплекса Владимира Чейметова.

По данным властей, предприятие закупало свинину преимущественно у тюменской компании «Олимп», которая сворачивает работу из-за невозможности соблюдения требований биологической безопасности в ходе выращивания свиней. Таким образом, мясокомбинат в Ялуторовске остался без сырья, а альтернативные каналы поставок мяса оказались экономически неэффективными. По этой причине деятельность компании была приостановлена.

Согласно информации областного департамента труда и занятости, в центр занятости населения в поисках работы обратился 21 бывший сотрудник мясокомбината. Один из них был уволен по соглашению сторон, остальные — по собственному желанию. При этом власти не получали от предприятия уведомлений о сокращении сотрудников из-за ликвидации компании или решении остановить работу.

Ялуторовский мясокомбинат был основан в 1953 году и был одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий на Урале и в Западной Сибири. В 2020 году он вошел в состав тюменского холдинга «Арсиб».

Ирина Пичурина