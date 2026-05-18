Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола

Роспотребнадзор по просьбе Уганды направит туда специалистов для проведения эпидемиологического расследования из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст партнерам разработанные подведомственными научными организациями и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки Эбола»,— уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).

В Роспотребнадзоре напомнили о связях России и Уганды в области лабораторных исследований. К примеру, поставленная в страну мобильная противоэпидемическая лаборатория уже использовалась для купирования прошлой вспышки лихорадки Эбола в 2025 году. Научные организации Роспотребнадзора обучили более 80 угандийских специалистов по вопросам мониторинга возбудителей инфекций, дезинфектологии и другим направлениям, связанным с инфекционными заболеваниями.

Очередная эпидемия лихорадки Эбола произошла в провинции Итури ДР Конго в середине мая. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, зарегистрировано 246 неподтвержденных случаев заболевания, умерли 80 человек. Еще два случая подтвердили в Уганде. Всемирная организация здравоохранения объявила ЧС международного характера. В Роспотребнадзоре возможность распространения инфекции в России исключили.