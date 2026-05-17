Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в России

Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что на всех пограничных пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Для оценки и минимизации рисков специалисты используют информационную систему «Периметр».

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко в комментарии изданию «Подъем» сообщил, что в России еще не было случаев заболевания Эболой, поскольку основной переносчик инфекции — определенные виды летучих мышей, которые не обитают в Евразии.

В середине мая в провинции Итури Демократической Республики Конго произошла вспышка лихорадки Эбола. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), зарегистрировано 246 неподтвержденных случаев заболевания, умерли 80 человек. Два случая заражения подтвердили в Уганде. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию международного характера. Без своевременного лечения смертность от Эболы может достигать 30–90%.