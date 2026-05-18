Гилджес-Александер во второй раз подряд признан самым ценным игроком сезона НБА

Канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александр признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщается на сайте лиги.

В завершившемся «гладком» сезоне 27-летний Гилджес-Александер набирал в среднем 31,1 очка, делал 4,3 подбора и 6,6 передачи. По итогам голосования экспертов он набрал 939 очков. Канадец стал 14-м баскетболистом в истории, которому удалось два раза подряд получить награду самому ценному игроку.

Второе место в голосовании на звание MVP занял сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич (634 балла). На третьей строке расположился французский центровой Виктор Вембаньяма (569), ранее признанный лучшим оборонительным игроком.

Ранее «Оклахома» вышла в полуфинал play-off, где сыграет с «Сан-Антонио Спёрс». В прошлом сезоне «Тандер» впервые в истории стали чемпионами НБА. Шей Гилджес-Александер был признан самым ценным игроком финальной серии.

