В Армении арестовали шесть человек из-за срыва агитации за Пашиняна

В Армении заключили под стражу шесть человек из числа задержанных за срыв предвыборной агитации партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщили в Следственном комитете страны, передает Sputnik Армения.

Еще одного человека поместили под домашний арест, рассказали в ведомстве. Решение в отношении оставшихся трех задержанных пока не принято. Следователи возбудили уголовное дело о препятствовании проведению агитации, совершенном группой лиц.

Вчера в Армении задержали 10 сторонников блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна из-за попытки сорвать предвыборную агитацию «Гражданского договора». В селе Мецаван сторонники оппозиции включили громкую музыку и скандировали «Самвел», чтобы заглушить выступление главы Минобороны Сурена Папикяна. Кроме того, в селе Норашен группа людей перекрыла проезжую часть автомобилями, чтобы помешать проезду агитаторов.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Один из основных соперников правящего «Гражданского договора» — блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Господин Карапетян сейчас находится под арестом из-за уголовного дела о публичных призывах к захвату власти.