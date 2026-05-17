В Армении задержали 10 сторонников Карапетяна из-за срыва агитации за Пашиняна

В Армении задержали 10 сторонников блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна из-за попытки сорвать предвыборную агитацию партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, передает ТАСС.

Акция протеста в поддержку предпринимателя Самвела Карапетяна, 18 октября 2025 года

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ Акция протеста в поддержку предпринимателя Самвела Карапетяна, 18 октября 2025 года

Как рассказали в ведомстве, в селе Норашен группа людей перекрыла проезжую часть автомобилями, чтобы помешать въезду агитаторов в населенный пункт. В селе Мецаван сторонники «Сильной Армении» включили громкую музыку и применили насилие против участников партии «Гражданский договор», воспрепятствовав ходу предвыборной кампании, добавила пресс-секретарь.

По этим эпизодам правоохранительные органы возбудили уголовное дело о препятствовании проведению агитации, совершенном группой лиц (пункт 5, часть 2, ст. 211 УК Армении).

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Основные соперники «Гражданского договора» — блок «Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном, а также учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном блок «Сильная Армения». Господин Карапетян сейчас находится под арестом из-за уголовного дела о публичных призывах к захвату власти. В партии рассчитывают, что в случае победы он займет пост премьера.

