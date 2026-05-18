В Невинномысске продают право аренды земли под рынком за 21,4 млн рублей

Конкурсный управляющий ассоциации развития и поддержки казачьего общества Невинномысска Олег Замлинский выставил на аукцион право аренды земельного участка, начальная цена лота составила более 21,4 руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Торги пройдут 24 июня 2026 года на электронной площадке Центр дистанционных торгов, форма подачи предложений о цене открытая.

На торги выставлен лот: право аренды участка из земель населенных пунктов площадью 14331 квадратный метр, расположенного по адресу: город Невинномысск, улица Калинина, 144А. Участок предназначен для эксплуатации рынка. В состав лота включены складские помещения, узел учета электроэнергии и ограждения.

Шаг аукциона составляет 5 процентов от начальной цены, сумма задатка равна 10 процентам от начальной цены. Задаток необходимо перечислить до окончания срока приема заявок.

Прием заявок на участие в торгах начинается 18 мая и завершается 23 июня. Регистрация на электронной площадке открыта с 17 мая 2026 года. Заявка оформляется в соответствии с пунктом 11 статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и приказом Минэкономразвития от 23 июля 2015 года № 495.

Итоги аукциона подведут 24 июня в 12:00. Договор купли-продажи с победителем должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения им соответствующего предложения. Оплата имущества производится в течение 30 дней со дня подписания договора. Победитель обязан перечислить средства на реквизиты должника — Ассоциации НП Развития и поддержки казачьего общества города Невинномысска.

Тат Гаспарян