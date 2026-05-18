В Астрахани завели еще одно уголовное дело о взятке в МБУ «Чистый город»

В Астрахани возбудили еще одно уголовное дело, связанное со взятками в МБУ «Чистый город». В этот раз под преследование попал индивидуальный предприниматель, с которым бюджетное учреждение заключало контракты. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани бизнесмена заподозрили в даче взятки руководству МБУ «Чистый город»

Фото: СУ СКР по Астраханской области В Астрахани бизнесмена заподозрили в даче взятки руководству МБУ «Чистый город»

Фото: СУ СКР по Астраханской области

Следствие полагает, что в 2024 году бизнесмен, будучи в сговоре с руководством МБУ, передал начальнику одного из отделов «Чистого города» более 190 тыс. руб. за подписание актов выполненных работ. До этого контракт с ИП был заключен на поставку мешков для мусора. Деньги переводились разными суммами на расчетные счета третьих лиц. После этого средства передавались взяткополучателю.

Бизнесмену вменяют дачу взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Уголовное дело ведет СО по Трусовскому району Астрахани СУ СКР.

В марте 2026 года следком возбудил уголовное дело в отношении начальника одного из отделов МБУ «Чистый город». По версии следствия, подозреваемый с ноября 2025-го по январь 2026 года получил от подрядчика более 220 тыс. руб. за лояльность и подписание актов приемки по контракту на поставку мусорных мешков. Сумма контракта составила около 980 тыс. руб.

В апреле этого года еще одно уголовное дело возбудили в отношении Руслана Тордии, и.о. директора МБУ «Чистый город». Его подозревают в получении взятки от представителя коммерческой организации за покровительство и подписание актов приемки товаров в рамках заключенного контракта.

Марина Окорокова