На связи с высокими технологиями

Сегмент облачных технологий на российском рынке не первый год остается наиболее динамичным и быстрорастущим. С одной стороны, бизнес стремится оптимизировать расходы и перенести часть инфраструктуры и вычислений к провайдерам. С другой — виртуальные машины подходят для быстрого развития ИИ. Одними из лидеров на этом рынке являются телекоммуникационные компании. «Ъ-Технологии» опросили операторов связи, какие драйверы направления они видят для себя и участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Согласно данным аналитиков Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech, российский рынок ПО в 2025 году вырос на 21% и достиг 808 млрд руб. К 2030-му уже сейчас компании прогнозируют рост рынка до 1,7 трлн руб. При этом облачный сегмент IaaS (инфраструктура как сервис) может вырасти со 101 млрд руб. в 2025-м до 226 млрд руб. к 2030 году, чему будут способствовать развитие вычислительных мощностей: GPU-комплексов — для сложных вычислений, как отдельное направление — хранение данных. Направление PaaS (платформа как сервис), по оценке аналитиков, вырастет со 117 млрд до 277 млрд руб. Доля облачных решений на рынке в целом увеличится с 27% до 51%, тогда как доля on-premises (в ИТ-контуре организации), напротив, сократится с 73% до 49%, оценивали в Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech.

Облачное направление в России активно развивают операторы связи, как обладатели развернутой федеральной IT-инфраструктуры и мощностей для развития технологий.

Возросший интерес к облакам вызван курсом на цифровой суверенитет, считают в «Вымпелкоме», так как он заставил компании мигрировать на отечественные частные инсталляции. На фоне участившихся в 2025 году кибератак и сбоев бизнес осознал критическую важность и решений для непрерывности процессов. Вместе с этим растет востребованность модели IT as a Service, где провайдер берет на себя полную ответственность за работу приложений клиента, а не просто сдает серверы в аренду.

Компаниям необходимы гибкость, быстрый запуск решений и снижение затрат на ИТ-инфраструктуру, считают в «МегаФоне». Дополнительным драйвером, по мнению представителя компании, стал рост интереса к технологиям ИИ — облачные платформы существенно снижают порог входа для внедрения таких решений.

Текущий рост спроса на облачные решения — результат ряда устойчивых тенденций, которые накапливались на протяжении последних лет, поделились в MWS (входят в экосистему МТС). Прежде всего масштабная цифровая трансформация экономики и отдельных отраслей привела к кратному увеличению потребности в ИТ-инфраструктуре и вычислительных мощностях. По данным исследования MWS, для 66% клиентов ключевыми драйверами расширения потребления облачных ресурсов являются автоматизация бизнес-процессов, наращивание объемов производства и расширение географии присутствия. Макроэкономический контекст является вторым важным фактором. «В условиях высокой ключевой ставки инвестиции становятся менее оправданными. CAPEX-модель уступает OPEX-подходу: по нашим данным, более 58% компаний пересматривают ИТ-стратегии в пользу операционных расходов»,— уточняет MWS.

Кадровый дефицит — третий, по мнению экспертов MWS, фактор: «38% компаний сталкиваются с трудностями найма облачных специалистов, а фактический дефицит на рынке оценивается в 20–30 тыс. человек. Это приводит к структурному сдвигу: компании переходят от владения инфраструктурой к потреблению управляемых сервисов (Managed Services), где провайдер берет на себя операционную нагрузку».

Бизнес уже сегодня благодаря облакам может экономить, сохранять устойчивость и соответствовать требованиям законодательства, а в перспективе технология становится основой для цифровой трансформации, говорят в «МегаФоне»: «За последний год спрос на инфраструктуру для ИИ-решений вырос в три раза, при этом значительная часть наших вычислительных мощностей уже зарезервирована под клиентские проекты». В «МегаФоне» добавляют, что ожидают продолжения устойчивого роста рынка: «Компании будут делать ставку на технологии с быстрой окупаемостью, а дополнительный импульс развитию дадут государственные инициативы и расширение практики применения ИИ».

По итогам 2025 года выручка Beeline Cloud выросла на 24%. Долгосрочный прогноз, которым поделилась пресс-служба «Вымпелкома», предполагает высокий темп роста (CAGR) выручки от облачных услуг — более 30% ежегодно. Также ожидается дальнейший рост маржинальности. При этом стратегия предусматривает поэтапные инвестиции в масштабирование инфраструктуры, которые осуществляются сбалансированно, чтобы поддерживать финансовую устойчивость бизнеса.

«Сейчас на рынке конкуренция смещается в область скорости внедрения и доступности продвинутых сервисов: аналитики, машинного обучения, потоковой обработки данных»,— говорят в MWS. Например, внедрение систем real-time аналитики на базе облаков позволяет компаниям увеличивать конверсию за счет персонализации и оперативного реагирования: «Но при этом мы видим, что спрос на надежную и предсказуемую инфраструктуру никуда не исчезает. По мере роста сложности data- и AI-сценариев требования к базовым облачным сервисам только усиливаются».

Согласно прогнозу экспертов «Вымпелкома», к 2030 году отечественный рынок облаков вырастет более чем в три раза при ежегодном темпе роста в 26%. Главным драйвером станет сегмент ИИ, который будет расти в полтора раза быстрее рынка. Провайдеры окончательно перейдут от продажи ресурсов к роли технологических партнеров, обеспечивающих работу сложных систем «под ключ», считают в компании. В «Ростелекоме» не ответили на запрос.

Кристина Лосева