Байкал в облаке

Российский рынок облачной инфраструктуры до последнего времени жил в двух реальностях. В глобальной — все крупные провайдеры переходят на ARM-процессоры собственной разработки ради экономии электроэнергии и снижения стоимости владения. В локальной — заказчики продолжали закупать x86-серверы Intel и AMD, несмотря на санкции, логистические проблемы и рост цен. «Группа Астра» попыталась совместить мировую тенденцию с российскими регуляторными требованиями, запустив облако на чипах Baikal-S.

В ближайшие годы мировой рынок центров обработки данных переживает смену архитектурной парадигмы. Крупнейшие облачные провайдеры — AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle — последовательно наращивают долю вычислительных мощностей, построенных на ARM-архитектуре. Причина не только в стремлении к технологическому суверенитету, но и в экономике. Смена архитектуры обеспечивает снижение энергопотребления на 40–50% на сопоставимых нагрузках и, как следствие, ощутимо более низкую совокупную стоимость владения.

Крупный российский разработчик инфраструктурного ПО «Группа Астра» входит в тренд с локальной спецификой. В середине мая компания объявила о запуске облака Astra Cloud на отечественных 48-ядерных процессорах Baikal-S от «Байкал Электроникс». Это первое в России коммерческое облако, в котором весь технологический стек, от чипа до сервиса, заявлен как российский продукт. Предзаказ уже открыт, пилотный доступ для некоторых клиентов начнется до конца июля с возможностью бесплатного тестирования до конца года.

Почему ARM становится стандартом

Глобальная статистика неумолима. Аналитики Dell’Oro Group оценивают долю ARM-процессоров на серверном рынке во втором квартале 2025 года в 25%, тогда как годом ранее этот показатель составлял лишь 15%. По оценкам Counterpoint Research, x86 в целом уступает позиции ARM-решениям в новых проектах гиперскейлеров. Всплеск связан с тем, что Nvidia использует ARM-чипы Grace в своих системах GB200 и GB300. Сами гиперскейлеры — Amazon, Microsoft, Alibaba и Google — также делают ставку на ARM-серверы. AWS в этом году планирует развернуть 1,2 млн ARM-процессоров. Также ARM уже занимает более половины новых мощностей в инфраструктуре Amazon в течение трех лет подряд.

Практически все глобальные провайдеры пришли к ARM-чипам самостоятельно. AWS с Graviton, Microsoft с Cobalt, Google с Axion. У Microsoft Cobalt 100 в реальных бенчмарках на базах данных, веб-сервисах и финансовых нагрузках уже превосходит по производительности AMD-инстансы.

Эффективность ARM объясняется архитектурными преимуществами. На сопоставимых конфигурациях производительность на ватт у ARM-систем может быть вдвое выше, что критично для ЦОДов в условиях растущих тарифов на электроэнергию. Кроме того, ARM-платформы способны достигать утилизации CPU до 50% против 30% у x86 в обычных сценариях, а при пиковых нагрузках — до 70% против 50%.

Baikal-S вовремя

С принятием поправок к постановлению правительства РФ №1236 с января 2028 года все российские госинформсистемы, включенные в реестр отечественного ПО, должны работать исключительно на российских технологиях. Это создает юридически обязывающий горизонт для перехода. «Группа Астра» подошла к этому с готовым продуктом. Процессор Baikal-S насчитывает 48 ядер ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 2,5 ГГц при энергопотреблении 120 Вт. Массовые поставки запланированы на 2027 год. «Байкал Электроникс» сообщила о достижении отметки в 85 тыс. выпущенных процессоров с момента основания компании в 2012 году, что хотя и уступает импортным объемам Intel и AMD (Россия ввозила сотни тысяч чипов ежегодно), но является важным символическим шагом к независимости цепочки поставок.

В компании настаивают, что ключевой вызов — это не «железо», а экосистема. Технический директор «Группы Астра» Антон Шмаков открыто заявил, что собственный сервер разработки на Baikal-S с тяжелой инсталляцией 1C ERP (с дополнительными модулями и кастомизацией) работает без критических сбоев уже 65 дней непрерывно. Разработана методика адаптации софта под ARM — применима для 1С, СУБД, порталов и кастомных решений.

«Мы провели сравнение не только с Intel, но и с китайским производителем ARM-процессоров Kunpeng, чтобы понять, насколько мы отстаем или не отстаем. Оказалось, что мы играем на абсолютно равных условиях, у нас схожие результаты. 90% рядовых запросов 1С на Baikal-S справляется без проблем. Есть 10% высоконагруженных запросов — тяжелые отчеты, закрытие дня — там производительность пока ниже, чем на Intel, но мы продолжаем оптимизацию»,— рассказал Антон Шмаков.

Три бизнес-модели

Astra Cloud доступен в трех форматах, идентичных по технологическому стеку, но разных по модели владения. Публичное облако — защищенная аттестованная инфраструктура в ЦОДе Astra Cloud как сервис. Выход на коммерческую подписку запланирован на 2026 год параллельно с развитием витрины сервисов для разработчиков. Частное облако — выделенная инфраструктура на Baikal-S в физическом контуре заказчика для тех, кому критичны изоляция и прямое владение железом. А также ПАК XCloud «под ключ» — готовая облачная платформа, которая разворачивается либо у заказчика по лицензии, либо в ЦОДе Astra Cloud по подписке.

В течение 2026 года планируется добавить GPU-серверы для задач ИИ и высокопроизводительных вычислений, а также предоставить платформу разработки с репозиториями кода, CI/CD-конвейерами и инструментами безопасной разработки, что должно снять с заказчиков необходимость самостоятельного построения DevOps-цепочек. «По соотношению цена—производительность мы стоим не дороже, чем сервера на иностранных процессорах, а где-то даже дешевле за счет совместной оптимизации»,— отмечает директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

Экономика и первые заявления

По оценкам «Группы Астра», стоимость ядра на Baikal-S не выше западных CPU, а энергоэффективность дает до 41% экономии на электричестве против x86-аналогов. Снижение нагрузки на ЦОД при этом позволяет повысить плотность размещения серверов. Гендиректор Astra Cloud Денис Мухин в официальном заявлении подчеркнул принципиальную позицию: «Мы не упаковываем чужое железо в красивый корпус. Мы создаем сквозную технологию в облаке — от российского центрального процессора до конечного сервиса, которым пользуется заказчик. Для нас здесь нет выбора между "российским" и "эффективным"».

Новое облако позиционируется в первую очередь для субъектов критической информационной инфраструктуры, госзаказчиков и госкорпораций, интеграторов и разработчиков ПО под ARM-архитектуру. Компания рассчитывает, что облако на Baikal-S станет национальным стандартом для российских значимых объектов КИИ, а на горизонте двух-пяти лет — основой для экспорта доверенной инфраструктуры.

Пилотный доступ к неаттестованному сегменту открывается до конца июля 2026 года. Бесплатное тестирование для участников пилота возможно до конца года. Основной вопрос, который пока остается за скобками: насколько быстро российский рынок, привыкший к надежности и производительности x86-систем от Intel и AMD, переключится на отечественный стек с его реальными бенчмарками, а не громкими заявлениями.

Однако стоит отметить, что производитель не раскрыл данные о реальной частоте сбоев, ошибках памяти и отказах дисков на кластерах Baikal-S в непрерывной промышленной эксплуатации. Во-вторых, ARM-экосистема в России действительно не очень широка. Пересобрать под ARM PostgreSQL, nginx, 1С — это хорошо, но есть сотни проприетарных и кастомных приложений, которые используют x86-специфичные инструкции (AVX-512, TSX, ускорения криптографии Intel QAT и др.). Перенос каждого такого приложения — это трудозатраты, которые никто не оценил суммарно. По оценке АНО «Цифровая экономика», от 30% до 40% российского ПО для госсектора содержит фрагменты ассемблерного кода под x86, что делает переезд на ARM нетривиальной задачей. В-третьих, не раскрыта цепочка поставок Baikal-S. В случае эскалации ограничений против Тайваня поставки могут быть нарушены.

Тем не менее сам факт запуска коммерческого облака на российском ARM-чипе — событие для рынка знаковое. Оно дает российским разработчикам и интеграторам физический стенд для тестирования, методику адаптации и, что важнее, легальный способ начать миграцию до наступления регуляторного дедлайна 2028 года. В мире облачные гиганты уже сделали выбор в пользу ARM. Россия лишь пробует повторить этот путь с запозданием в несколько лет, но на собственной компонентной базе.

Филипп Крупанин