За Ермака внесли залог

За бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака внесли залог в размере 140 млн грн. Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС), передает «Интерфакс – Украина».

14 мая ВАКС назначил Андрею Ермаку меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью освобождения под залог. Господин Ермак отмечал, что у него нет таких денег, но «достаточно знакомых и друзей, чтобы помочь внести залог».

Ареста экс-главы Офиса президента добивалась Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины. Андрея Ермака обвиняют в легализации около $10 млн при строительстве элитного жилья под Киевом. Чиновник ушел в отставку в ноябре 2025 года после обысков по другому делу — о коррупции в энергетической сфере Украины.

