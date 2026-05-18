Ехавший в Нижневартовск поезд врезался в машину у Краснодара

В воскресенье, 17 мая, в 4:50 на перегоне Пластуновская — Динская близ Краснодара произошло столкновение пассажирского поезда Адлер — Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) с легковым автомобилем «Нива», передает «Ъ Кубань-Черноморье».

В результате аварии 33-летний водитель машины погиб на месте. По данным пресс-службы УТ МВД РФ по ЮФО, причиной инцидента стал выезд автомобиля на железнодорожные пути. Предварительно установлено, что водитель решил сократить путь и пересечь рельсы в неустановленном месте.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ирина Пичурина