В Нижневартовске ввели режим повышенной готовности из-за половодья

В период паводка в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) ввели режим повышенной готовности, сообщили в городской администрации. Подтопления угрожают участкам, которые находятся в пойме реки Оби в районе Старого Вартовска и РЭБ флота.

На 17 мая уровень воды в Оби составлял 843 см, при этом высший уровень воды в границах города ожидается в районе 880-970 см. К работе в паводок в случае угрозы возникновения ЧС готовы органы управления, силы и средства Нижневартовского городского звена РСЧС. В составе звена — 300 человек личного состава и до 100 единиц спецтехники, включая беспилотники и плавсредства. Подготовлена спецтехника, обеспечен запас песка и щебня.

Всего в Югре в зоне потенциального подтопления находятся 48 населенных пунктов с населением около 5 тыс. человек. Для переселения людей из подтопленных зон подготовили 70 пунктов временного размещения (ПВР), которые смогут вместить 8 тыс. человек. В регионе организовали работу системы оповещения.

Ирина Пичурина