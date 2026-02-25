В Югре в зоне потенциального подтопления находятся 48 населенных пунктов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) находятся 48 населенных пунктов с населением около 5 тыс. человек. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Руслан Кухарук по данным доклада, представленного на заседании коллегии по вопросам безопасности под председательством полпреда в УрФО Артема Жоги.

«По данным Росгидромета, в 2026 году ожидается повышение уровня воды в реках Обь, Иртыш и Северная Сосьва»,— написал губернатор.

В регионе сформировали оперативную группировку из 8,1 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники. К паводку готовы 35 воздушных судов, в том числе 18 беспилотников, и 241 плавсредство.

Для переселения людей из подтопленных зон подготовили 70 пунктов временного размещения (ПВР), которые смогут вместить 8 тыс. человек. В регионе организовали работу системы оповещения.

Центроспас-Югория проведет ледовзрывные работы, чтобы ослабить лед и избежать ледовых заторов. Гидротехнические сооружения в регионе подготовили к пропуску паводковых вод.

Уровень воды в ХМАО и Тюменской области в этом году ожидается выше нормы из-за больших объемов снега. Полпред Артем Жога подчеркивал, что к паводку регионам нужно быть готовыми уже в апреле.

Анна Капустина