Сегодня исполняется 62 года главному раввину России Берлу Лазару

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Его поздравляет народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов:

— Дорогой Ребе! Позвольте от всей души поздравить Вас с днем рождения. Знакомство и общение с Вами еще больше обогатило мой духовный мир. Я узнал много нового о еврейской культуре и ее корнях и традициях. Особенно меня тронула история про Любавического Ребе, который был вашим наставником. Вдохновленный Вашим рассказом, я нарисовал его графический портрет как великого духовного лидера иудаизма. Я очень рад, что этот портрет теперь находится у Вас — у человека, с которым интересно общаться не только иудеям, но и людям любого другого вероисповедания. Вы как никто умеете расположить к себе собеседника, заинтересовать его своим мировидением и побудить задуматься о любви, добре и милосердии. В день Вашего рождения и в другие дни в году хочу пожелать Вам крепкого здоровья, помощи Всевышнего в ваших нелегких, но важных делах на благо мира. Всегда искренне Ваш!

