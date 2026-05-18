Продажу алкоголя в центре Екатеринбурга ограничат в дни библиотечного конгресса

В центре Екатеринбурга в дни проведения Всероссийского библиотечного конгресса ограничат продажу алкоголя, следует из постановления с подписью исполняющего обязанности мэра Рустама Галямова. Мероприятие пройдет с 18 по 22 мая.

Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена в границах улиц Первомайской — Пролетарской — Дзержинского — Царской. Ограничения будут действовать 19 мая с 15:00 до 22:30 и 20-21 мая с 14:00 до 23:00. При этом 18 и 22 мая запретов не будет.

Во Всероссийском библиотечном конгрессе примут участие свыше 1,3 тыс. человек из регионов России, Индии, Северной Кореи и стран СНГ. В деловой программе предусмотрены круглые столы, специальные мероприятия, профессиональные туры и дискуссии о будущем библиотек.

Ирина Пичурина