Строительство трассы Джубга — Сочи отложили на 1-2 года из-за финансовых проблем

Начало строительства скоростной автотрассы Джубга — Сочи перенесено на 1-2 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в этот период продолжится проектирование. Также не планируется останавливать работы на участке будущей трассы — обходе Адлера.

«По мере того, как подготовим проект планировки, мы разделили его на восемь этапов, посчитаем экономический и транспортный эффект от каждого этапа, — сказал господин Хуснуллин "РИА Новости". — В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы».

Вице-премьер подчеркнул, что «мы не отказываемся от этого проекта, а просто несколько сдвигаем его вправо». Он добавил, что строительство обхода Адлера, участка будущей трассы, продолжится. Марат Хуснуллин уточнил, что проектная документация полностью готова, из Китая заказали необходимое оборудование.

О приостановке строительства трассы Джубга — Сочи Марат Хуснуллин сообщил в марте. Он указывал, что причиной продления сроков подготовки стали проблемы финансирования. Тогда же сообщалось, что обход Адлера планируют открыть до 2028 года.