Ростовский суд рассмотрит редкое дело о китайских юанях

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит спор о поставке промышленного оборудования, в котором расчеты были зафиксированы в китайских юанях, следует из данных судебной картотеки.

Иск подала уральская компания «Прокатное оборудование и сервис» к металлургической компании «Новосталь» из Запорожской области. По данным судебной картотеки, истец требует взыскать задолженность и неустойку в размере 192 тыс. юаней.

Предмет конфликта — детали для прокатного оборудования, которые поставщик передал контрагенту по договору поставки. По версии истца, покупатель нарушил сроки оплаты, из-за чего и возник спор. Для ростовского арбитража дело выглядит нетипично: споры, номинированные в юанях, здесь по-прежнему остаются редкостью, хотя российский бизнес все чаще использует китайскую валюту в расчетах.

Рост интереса к юаню связан с перестройкой внешнеторговых и платежных потоков после 2022 года. На фоне санкций российские компании активнее переходили на валюты, которые не завязаны на западную инфраструктуру, и юань занял в этой схеме ключевое место. На этом фоне даже внутренний коммерческий спор между российскими компаниями с привязкой к юаню выглядит показателем более широкой экономической сдвижки, а не просто частной задержки платежа.

Для Ростовской области контекст определяется тем фактом, что регион остается заметной арбитражной площадкой для промышленных и логистических споров. Валютная практика, которая раньше казалась характерной прежде всего для внешней торговли, постепенно проникает в обычные поставочные контракты внутри российской экономики.

Станислав Маслаков