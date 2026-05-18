В СКР назвали причины жесткой посадки самолета в Тюменской области

Ошибка пилотирования при выполнении полета и отказ техники рассматриваются в качестве основной версии при проверке происшествия с жесткой посадкой самолета в Тюменской области, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

На месте аварии при осмотре изъяли образцы топлива, летную документацию, детали воздушного судна и другое. В ближайшее время будут назначены необходимые криминалистические экспертизы.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в болотистой местности недалеко от Вагая 15 мая. Экипаж выполнял плановое лесопатрулирование. Пилота и летчика-наблюдателя воздушного судна эвакуировали спасательным вертолетом в тобольский аэропорт Ремезов.

Ирина Пичурина