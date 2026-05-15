Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Тюменской области

В Тюменской области днем 15 мая вблизи поселка Вагай легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, самолет получил технические повреждения. Два члена экипажа самолета эвакуированы спасательным вертолетом.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту инцидента проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). «После проведения всех необходимых проверочных действий будут определены причины происшествия и принято процессуальное решение»,— добавили в ведомстве.

В тюменском правительстве сообщили, что пилота и летчика-наблюдателя воздушного судна эвакуируют в тобольский аэропорт Ремезов. «По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, экипаж выполнял плановое лесопатрулирование. Он совершил аварийную посадку в болотистой местности. Для эвакуации летчиков задействовали вертолет»,— сообщили в правительстве.

Полина Бабинцева