Мир без оглядки на Truth Social

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев

Фото: Представлено ИКСА РАН Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев

Фото: Представлено ИКСА РАН

Пекин в эти дни почти мог бы уподобиться Ялте 1945 года — с разницей всего в четыре дня председатель КНР Си Цзиньпин принимает здесь американского и российского президентов. Кажется, будто лидеры трех ядерных сверхдержав, на которых лежит ответственность за настоящее и будущее мировой политики, могли бы встретиться здесь втроем и договориться обо всем, если бы Дональд Трамп немного подождал Владимира Путина. Кажется, что и Украина, и Иран, и Газа, и Тайвань могли бы в эти майские дни найти свое решение, а мир снова вернулся бы к стабильности и устойчивому сосуществованию великих держав.

Однако в том-то и дело, что Пекин не сможет стать новой Ялтой, как бы об этом ни мечтали оптимисты из числа политологов. Слишком велики сегодня противоречия между уходящим гегемоном и крепнущим альянсом двух крупнейших евразийских государств.

Итоги визита Дональда Трампа не принесли ни прорывов, ни big deals вовсе не потому, что Трамп импульсивен, а Си упрям. Просто между США с одной стороны и многополярным миром во главе с Россией и Китаем — с другой пролегла трещина размером с Тихий океан, не меньше.

Евразийские державы провозгласили курс на многополярный мир, то есть такой, где Америке придется учитывать интересы всех стран, больших и малых. В этом мире нет места произвольной агрессии против Ирака или Ирана, нет места санкциям и раздутым торговым пошлинам, нет ни доминирования доллара, ни «порядка, основанного на правилах». Многополярный мир, о котором будут говорить завтра Владимир Путин и Си Цзиньпин, имеет одно главное правило: он вообще не допускает доминирующего игрока, он призван создать баланс сдержек и противовесов, причем с участием не только ядерных держав, но и растущих региональных лидеров.

В этом мире Трамп жить не захочет, и пытаться договориться с ним об этом бессмысленно.

Этот мир необходимо создавать без оглядки на угрозы в соцсети Truth Social, создавать по крупицам — через новую международную платежную инфраструктуру, новые механизмы торгового регулирования и новую глобализацию. Этот мир будет объединять страны Евразии, Африки, Латинской Америки транспортными коридорами и соглашениями о свободной торговле, национальными валютами и свободным перемещением грузов, услуг и людей.

Именно такой мир нужен сегодня странам мирового большинства, и можно быть уверенными, что Путин и Си в ближайшие дни будут обсуждать именно пути формирования этого нового мира — через Евразийское партнерство, БРИКС или ШОС, неважно. Им есть о чем поговорить и есть что спланировать на ближайшее будущее, ведь новой Ялты нам ожидать пока не приходится.

Кирилл Бабаев, директор Института Китая и современной Азии РАН